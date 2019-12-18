Timaero Ireland подала иск к Boeing, у которой планировала купить 22 самолета 737 Maх
Timaero Ireland Ltd (Дублин) подала иск к Boeing в федеральный суд в Чикаго. Ирландская компания требует расторгнуть контракты на два десятка самолетов 737 Max и возместить $185 млн, пишет Bloomberg.
Timaero в иске утверждает, что полагалась на заверения Boeing, что самолеты безопасны и будут доставлены вовремя. Она обосновывает свои требования нарушениями контракта и ссылается на конструктивные недостатки самолета, которые привели к двум авикатастрофам.
С 2014 года Timaero подписала контракты на 22 самолета. По данным истца, по состоянию на вторник, Boeing должен был поставить четыре из 737 Max, но поставил только два. Производитель отказался возвращать авансовые платежи за самолеты, говорится в иске.
В понедельник Boeing принял решение приостановить производство 737 Max с января 2020 г. Авиакомпании прекратили эксплуатацию Boeing 737 Mах после двух крушений лайнеров – в Индонезии 29 октября 2018 г. и в Эфиопии 10 марта этого года.