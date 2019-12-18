РЖД попросило у Минэнерго мобильные электростанции из Крыма для БАМа

ФСК принадлежат 19 станций общей мощностью 427,5 МВт. В 2014 году 18 из них были переброшены в Крым для закрытия энергодефицита. Предполагалось, что в 2019 году после запуска Балаклавской и Таврической ТЭС совокупной мощностью 940 МВт мобильные станции вывезут с полуострова. Место их дальнейшей дислокации до сих пор не определено.