РЖД попросило у Минэнерго мобильные электростанции из Крыма для БАМа
Российские железные дороги обратились к Минэнерго с просьбой перебросить из Крыма на Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) четыре мобильные электростанции. Дополнительные мощности в 90,26 МВт нужны для электроснабжения БАМа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо президента РЖД Олега Белозерова.
РЖД требуются мобильные электростанции из-за роста потребления электричества на тягу поездов и для строительства инфраструктуры. Для увеличения пропускной способности БАМа нужны 72,26 МВт. Еще 18 МВт потребуются для строительства второго Северомуйского тоннеля.
В Минэнерго считают, что станции смогут находиться в Сибири 1,5–2,5 года, пока не закончится строительство линии электропередачи, которым занимается ПАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС».
ФСК принадлежат 19 станций общей мощностью 427,5 МВт. В 2014 году 18 из них были переброшены в Крым для закрытия энергодефицита. Предполагалось, что в 2019 году после запуска Балаклавской и Таврической ТЭС совокупной мощностью 940 МВт мобильные станции вывезут с полуострова. Место их дальнейшей дислокации до сих пор не определено.