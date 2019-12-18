Evraz Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину

По словам трех источников РБК, близких к украинским экспедиторам, причина отказа в согласовании заявки в том, что с 1 декабря назначен единственный экспедитор при транзите угля через Украину. Им стала компания «Белказтранс Украина», у которой пока нет договора с «Украинской железной дорогой». Эту информацию изданию подтвердил гендиректор Ассоциации международных экспедиторов Украины (объединяет более 150 транспортно-экспедиторских организаций, на которых приходится 50% украинского импорта и экспорта и более 70% транзита) Виктор Берестенко.