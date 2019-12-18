Evraz Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину
Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова столкнулись с проблемами во время поставок угля в Европу через территорию Украины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо за подписью директора по логистике Evraz Кирилла Пикалова. Копия письма от 13 декабря есть у издания. Его подлинность подтвердил источник, близкий к одной из российских металлургических компаний, поставляющих уголь в Европу.
Компания обратилась к заместителю гендиректора РЖД Алексею Шило с жалобой, что ей не согласовывают заявки о перевозке угля на станцию Ужгород и далее в Словакию и Венгрию в декабре. Он попросил разъяснить причины отказа: «Evraz срывает контракты на поставку угольной продукции предприятиям, находящимся в странах Европы, с риском получения [металлургической компанией] финансовой ответственности».
По словам трех источников РБК, близких к украинским экспедиторам, причина отказа в согласовании заявки в том, что с 1 декабря назначен единственный экспедитор при транзите угля через Украину. Им стала компания «Белказтранс Украина», у которой пока нет договора с «Украинской железной дорогой». Эту информацию изданию подтвердил гендиректор Ассоциации международных экспедиторов Украины (объединяет более 150 транспортно-экспедиторских организаций, на которых приходится 50% украинского импорта и экспорта и более 70% транзита) Виктор Берестенко.