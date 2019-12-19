«Коммерсантъ»: Основной акционер «Основа Телеком» готовится выйти из бизнеса
Основной акционер «Основа Телеком» Виталий Юсуфов готовится к продаже компании, покупателем может выступить «Ростелеком», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с планами предпринимателя.
В начале декабря Виталий Юсуфов, по данным газеты, провел консультацию с профильными чиновниками правительства, уведомив их о своем намерении.
«Основа Телеком» зарегистрирована в 2010 году, 75% минус одну акцию получило «Айкоминвест», 25% плюс одну акцию — «Воентелеком». Компания развивала в России сеть LTE, но потеряла право на использование частот.
С 2010 года она построила сеть в стандарте 4G LTE TDD в 19 регионах и оснастила пилотные зоны для Минобороны и Росгвардии. Общий объем частных инвестиций в проект превысил 12 млрд руб., сообщил собеседник газеты.
В «Айкоминвесте», «Ростелекоме» и «Воентелекоме» о планах бизнесмена по выходу из бизнеса ничего не известно.