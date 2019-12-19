Совместное предприятие Daimler и BMW уйдет с североамериканского рынка каршеринга
BMW и Daimler объявили о своих планах по уходу с североамериканского рынка каршеринга. Они останавливают деятельность совместного предприятия в Монреале, Нью-Йорке, Сиэтле, Вашингтоне, округ Колумбия, и Ванкувере, сообщает Reuters.
Совместное предприятие немецких автопроизводителей закончит свою работу в США и Канаде в феврале. Компания приостановит работу и в трех городах Европы — Лондоне. Брюсселе и Флоренции. Каршеринговая деятельность будет, говорится в заявлении компании, сосредоточена лишь в тех городах, которые «показывают наибольший потенциал для прибыльного роста и мобильности инноваций.»
В октябре 2019 г. компании прекратили свою деятельность в Денвере, Остине, Техасе, Портленде, Орегоне и Калгари, а также объявили о прекращении операций в Чикаго. Ранее компания ушла с рынка каршеринга в Великобритании.
Она имела 1 млн североамериканских пользователей и 3 млн — по всему миру. В 2018 г. BMW и Daimler объединили свои каршеринговые подразделения Car2Go и DriveNow, а также услуги по вызову, парковке и зарядке автомобилей.