Совместное предприятие Daimler и BMW уйдет с североамериканского рынка каршеринга

Совместное предприятие немецких автопроизводителей закончит свою работу в США и Канаде в феврале. Компания приостановит работу и в трех городах Европы — Лондоне. Брюсселе и Флоренции. Каршеринговая деятельность будет, говорится в заявлении компании, сосредоточена лишь в тех городах, которые «показывают наибольший потенциал для прибыльного роста и мобильности инноваций.»