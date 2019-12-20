Крупнейший девелопер Китая заинтересовался участием в московской реновации
Китайская корпорация China Railway Construction Corporation (CRCC) заинтересовалась покупкой у Москвы 49,6% компании – проектировщика домов для программы реновации – АО «Моспроект». В конце ноября и в начале декабря корпорация направила соответствующее письмо (есть в распоряжении РБК) мэру Москвы Сергею Собянину, заместителю мэра по вопросам градостроительной политики Марату Хуснуллину и руководителю департамента внешнеэкономических и международных связей мэрии Сергею Черемину.
Эту информацию РБК также подтвердил замдиректора департамента по зарубежному бизнесу CRCC Иван Ван и член совета директоров «Моспроекта» Алексей Шепель.
По словам Вана, «Моспроект» – один из вариантов инвестиций компании. Он отметил, что стороны подписали соглашение о сотрудничестве. «Моспроект» – это один из старинных проектных институтов с историей, опытом, у которого есть будущее», – сказал Ван. После покупки доли в компании CRCC планирует продолжать развивать участие «Моспроекта» в проектировании домов для реновации в Москве. Шепель уверен, что сделка поможет усилить позиции компании и даст возможность участвовать в конкурсах Фонда реновации.
Сейчас акции «Моспроекта», которые планирует купить CRCC, включены в план приватизации имущества Москвы до конца 2019 г. По решению властей их планируется передать АО «Мосинжпроект», рассказали РБК в департаменте городского имущества. Однако, по словам Шепеля, решение о передаче должны изменить в пользу проведения конкурса. Такое решение было актуально, когда не было других желающих купить этот пакет, уверен он.
В 2018 г. «Моспроект» занимался доработкой проектной документации для жилых домов по программе реновации, проектировал образовательные объекты, больницы и православные храмы, пишет РБК со ссылкой на годовой отчет компании. Согласно отчету, выручка «Моспроекта» за прошлый год составила 470,7 млн руб.
CRCC – вторая крупнейшая государственная строительная компания Китая после China Railway Engineering Corporation. В 2019 г. она заняла 59-е место в списке крупнейших мировых компаний Fortune Global 500. Выручка CRCC за 2018 г. составляет $110 млрд, прибыль – $1,2 млрд. Корпорация участвует в строительстве метро в Москве, транспортно-пересадочного узла «Мичуринский проспект», а также моста через реку Лену в Якутии. Сейчас CRCC ведет переговоры о строительстве недвижимости в Коммунарке в Новой Москве, рассказал Ван.