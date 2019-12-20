Крупнейший девелопер Китая заинтересовался участием в московской реновации

По словам Вана, «Моспроект» – один из вариантов инвестиций компании. Он отметил, что стороны подписали соглашение о сотрудничестве. «Моспроект» – это один из старинных проектных институтов с историей, опытом, у которого есть будущее», – сказал Ван. После покупки доли в компании CRCC планирует продолжать развивать участие «Моспроекта» в проектировании домов для реновации в Москве. Шепель уверен, что сделка поможет усилить позиции компании и даст возможность участвовать в конкурсах Фонда реновации.