Лукашенко: Россия и Белоруссия концептуально договорились по нефти и газу
Белоруссия и Россия концептуально договорились по поставкам нефти и газа, цены на них будут не выше уровня 2019 г. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает «БелТА». Конкретные цены будут определены в ближайшие два-три дня, добавил Лукашенко.
В следующем году Белоруссия планирует купить у России примерно 20 млрд кубометров газа, рассказал белорусский президент. «Ограничений здесь нет. Можно и 22 млрд кубометров. С вводом атомной станции, конечно, мы на 4–5 млрд кубометров меньше будем закупать», – сказал он. Белоруссия также намерена приобрести 24–25 млн т российской нефти в 2020 г.
В ближайшее время Путин и Лукашенко проведут телефонные переговоры. По их итогам будет принято решение о дополнительной встрече. Президент Белоруссии отметил, что у них еще осталась «пара проблем», которые нужно решить.
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил по итогам российско-белорусских переговоров, что вопросы нефти, газа и налогов в рамках Союзного государства остаются недосогласованными. По его словам, их необходимо решить, чтобы финализировать все дорожные карты.