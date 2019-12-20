Лукашенко: Россия и Белоруссия концептуально договорились по нефти и газу

В следующем году Белоруссия планирует купить у России примерно 20 млрд кубометров газа, рассказал белорусский президент. «Ограничений здесь нет. Можно и 22 млрд кубометров. С вводом атомной станции, конечно, мы на 4–5 млрд кубометров меньше будем закупать», – сказал он. Белоруссия также намерена приобрести 24–25 млн т российской нефти в 2020 г.