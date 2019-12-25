Козак назвал «каплей в море» выплату Украине $2,9 млрд компенсации
Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий топливно-энергетический комплекс страны (ТЭК), считает выплату «Газпромом» $2,9 млрд Украине «каплей в море» по сравнению с потенциальными рисками для России. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24». Речь идет о выплате $2,9 млрд компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража.
«Предсказать, насколько кто выиграл не может ни Украина, ни мы... $2,9 млрд, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда — это капля в море по сравнению с теми претензиями, которые могли бы быть для России», — отметил Козак.
Украина с 2015 г. перестала покупать у России газ напрямую. Для закупки газа она использует реверсивную схему, приобретая газ у европейских поставщиков (Словакия, Венгрия и Польша), закупающих российское топливо. Ранее, 20 декабря Москва и Киев договорились о возобновления прямых поставок на Украину. Однако перед этим сторонам необходимо урегулировать взаимные судебные претензии и подготовить условия транзитного соглашения.
Согласно достигнутым договоренностям «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд компенсации, а украинская компания в свою очередь — отозвать иски к «Газпрому» на общую сумму $12 млрд, в их числе требования об аресте активов и имущества российской компании. Помимо этого, антимонопольный комитет Украины должен отказаться от претензии к «Газпрому» на $7,4 млрд. Если эти условия будут выполнены до 29 декабря, то стороны подпишут новый транзитный контракт сроком на пять лет.