Козак назвал «каплей в море» выплату Украине $2,9 млрд компенсации

Согласно достигнутым договоренностям «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд компенсации, а украинская компания в свою очередь — отозвать иски к «Газпрому» на общую сумму $12 млрд, в их числе требования об аресте активов и имущества российской компании. Помимо этого, антимонопольный комитет Украины должен отказаться от претензии к «Газпрому» на $7,4 млрд. Если эти условия будут выполнены до 29 декабря, то стороны подпишут новый транзитный контракт сроком на пять лет.