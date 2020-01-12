Борис Ротенберг продолжает судиться со скандинавскими банками
13 января суд в Хельсинки вынесет решение по искам бизнесмена Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам, которые отказываются обслуживать его счета из-за санкций США, сообщает Bloomberg.
Речь идет о Handelsbanken, Nordea, Yrityspankki Oyj, ОР Group и Danske Bank. Кредитные организации отказались оформлять платежи Ротенберга из-за закона об отмывании денег и риска попасть под санкции США.
Юристы бизнесмена указывают, что Ротенберг является гражданином Финляндии, поэтому может пользоваться услугами местных банков. Представитель Ротенберга отказался давать комментарий Bloomberg. По словам адвоката Якоба Бернхофта, решение суда создаст важный прецедент. Другие европейские банки ждут решения финского суда, чтобы понять, как работать в похожей ситуации, отметил он.
Это не первая попытка бизнесмена заставить банки провести его платежи. Осенью 2018 г. Ротенберг уже судился с Nordea, Danske Bank и Osuuspankki. В исках говорилось, что из-за отказа в обслуживании бизнесмен не смог оплатить счета финской налоговой службы, агентства транспортной безопасности и других ведомств. Однако в феврале 2019 г. Хельсинкский уездный суд отклонил иск. Вторую попытку миллиардер предпринял в сентябре.
Осенью 2014 г. Nordea прекратил обслуживать счета финской компании Langvik Capital, владельцем которой является семья Ротенбергов. Отказ объяснили внесением Бориса Ротенберга и его брата Аркадия в санкционный список США. Аркадий также есть в санкционном списке Евросоюза.
Ротенберги входят в число богатейших бизнесменов России. В рейтинге миллиардеров Forbes за 2019 г. Аркадий Ротенберг занимает 41-е место с состоянием около $2,6 млрд, Борис Ротенберг – 92-ю строчку с состоянием $1,1 млрд. В списке богатейших бизнесменов также есть дети Аркадия – Игорь ($850 млн) и Лилия ($500 млн).