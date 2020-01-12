Борис Ротенберг продолжает судиться со скандинавскими банками

Это не первая попытка бизнесмена заставить банки провести его платежи. Осенью 2018 г. Ротенберг уже судился с Nordea, Danske Bank и Osuuspankki. В исках говорилось, что из-за отказа в обслуживании бизнесмен не смог оплатить счета финской налоговой службы, агентства транспортной безопасности и других ведомств. Однако в феврале 2019 г. Хельсинкский уездный суд отклонил иск. Вторую попытку миллиардер предпринял в сентябре.