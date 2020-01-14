Олег Дерипаска планирует посетить форум в Давосе

В ноябре 2018 г. Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что попавшим под санкции США Дерипаске и Вексельбергу «фактически отказано» в участии в Давосском форуме. Премьер Дмитрий Медведев не исключал бойкота мероприятия Россией, если организаторы не пригласят российских бизнесменов. Позже организаторы форума заявили, что ждут российскую делегацию в Давосе.