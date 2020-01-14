Олег Дерипаска планирует посетить форум в Давосе
Российский миллиардер Олег Дерипаска планирует поехать на предстоящий Всемирный экономический форум в Давосе, сообщил «Ведомостям» представитель бизнесмена.
Ранее о том, что Дерипаска может принять участие в форуме, писал ТАСС со ссылкой на официальную программу мероприятия. Кроме того, в Давос могут поехать владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг, основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, совладелец холдинга USM Алишер Усманов, а также сооснователь и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож.
В ноябре 2018 г. Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что попавшим под санкции США Дерипаске и Вексельбергу «фактически отказано» в участии в Давосском форуме. Премьер Дмитрий Медведев не исключал бойкота мероприятия Россией, если организаторы не пригласят российских бизнесменов. Позже организаторы форума заявили, что ждут российскую делегацию в Давосе.
В результате Дерипаска был заявлен в программе ВЭФ в прошлом году, но бизнесмен решил не принимать в нем участия. Вместо форума он уехал на рыбалку на Байкал.