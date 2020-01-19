Скоростную железную дорогу из Москвы в Петербург могут продлить до Хельсинки

По словам Скиннари, финская сторона заинтересована в продлении высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург до Хельсинки. Расстояние от столицы России до финской столицы поезд по скоростному маршруту сможет преодолеть за шесть часов. Перспективы проекта Скиннари обсудил на встрече с генеральными директором и председателем правления РЖД Олегом Белозеровым.