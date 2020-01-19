Скоростную железную дорогу из Москвы в Петербург могут продлить до Хельсинки
По словам Скиннари, финская сторона заинтересована в продлении высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург до Хельсинки. Расстояние от столицы России до финской столицы поезд по скоростному маршруту сможет преодолеть за шесть часов. Перспективы проекта Скиннари обсудил на встрече с генеральными директором и председателем правления РЖД Олегом Белозеровым.
«Мы готовы продолжать обсуждение с вашим правительством», — сказал финский министр. В пресс-службе РЖД подтвердили, что стороны решили «обмениваться информацией о ходе инфраструктурных проектов в части высоких скоростей».
РЖД планировала завершить подготовку проекта по строительству высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург к 2022 г. Стоимость его оценивалась в 1,5 трлн рублей. Оценкой возможности продления дороги до Хельсинки ни российская, ни финская стороны пока не располагают.