Tesla объявила о росте выручки на 2% при рекордных поставках электромобилей
Tesla в четвертом квартале 2019 г. поставила клиентам более 112 тысяч новых электромобилей, это рекордное для компании количество. По сравнению с предыдущим годом, поставки выросли на 23%, в то время как выручка компании выросла на 2%, до $7,38 млрд. Об этом говорится в опубликованном отчете компании.
В компании отметили, что 2019 г. стал переломным для Tesla. Надежды на дальнейший рост здесь связывают с высоким спросом на электромобили Model 3 и запуском завода в Шанхае. Компания Tesla строит в Китае завод с проектной мощностью 500 000 электромобилей в год. Всего за прошлый год компания произвела свыше 360 тысяч машин.
Автопроизводитель также заявил, что чистая прибыль по итогам квартала упала до $105 млн ($140 млн годом ранее, при убытке в $862 млн). Как пишет The Wall Street Journal, объявленные компанией результаты превзошли ожидания Уолл-стрит. По данным Tesla, ее скорректированная прибыль за акцию составила $2,14. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали $1,77. Их оценка продаж составляла $6,99 млрд.
Показатели Tesla по итогам III квартала 2019 г. также были выше ожидаемых: чистая прибыль компании составила $143 млн. Это стало причиной двукратного роста цены акций с ноября 2019 г., сообщал Bloomberg. Агентство передало 22 января, что капитализация Tesla достигла рекордного максимума – $100,1 млрд – и приблизилась к капитализации Volkswagen в $100,6 млрд. По данным торгов Нью-Йоркской биржи на эту дату, акции производителя электромобилей подорожали на 7,19% до $547,2 за бумагу на момент закрытия сессии. 13 января стоимость акций Tesla впервые превысила отметку в $500 за ценную бумагу.