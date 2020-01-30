Tesla объявила о росте выручки на 2% при рекордных поставках электромобилей

Показатели Tesla по итогам III квартала 2019 г. также были выше ожидаемых: чистая прибыль компании составила $143 млн. Это стало причиной двукратного роста цены акций с ноября 2019 г., сообщал Bloomberg. Агентство передало 22 января, что капитализация Tesla достигла рекордного максимума – $100,1 млрд – и приблизилась к капитализации Volkswagen в $100,6 млрд. По данным торгов Нью-Йоркской биржи на эту дату, акции производителя электромобилей подорожали на 7,19% до $547,2 за бумагу на момент закрытия сессии. 13 января стоимость акций Tesla впервые превысила отметку в $500 за ценную бумагу.