Бургерные «Мираторга» приостановили работу с сервисами доставки еды
Сеть бургерных «Мираторга» — «Бургер & Фрайс» — приостановила работу с сервисами доставки еды из-за низкого качества обслуживания, говорится в пресс-релизе компании. Сотрудничество прекращено в трех городах, где работает сеть — Москве, Воронеже и Брянске.
«Мираторг» принял такое решение после внутреннего исследования и контрольных закупок, которые показали, что из-за неудовлетворительных условий и скорости доставки «страдает как свежесть, так и внешний вид» бургеров. Некачественная доставка наносит вред репутации бренда, отметили в компании. «Один из самых важных компонентов нашего фирменного бургера – нежная хрустящая булочка — за 30 – 60 минут доставки теряет свои свойства», - пояснили в пресс-службе компании.
После обсуждения с партнерами способов улучшения качества обслуживания, «Мираторг» решит, стоит ли продолжать сотрудничество с сервисами доставки.
Агрохолдинг «Мираторг» был основан в 1995 г. Он занимается производством свинины, говядины, мяса птицы, а также выпускает полуфабрикаты. Помимо производственных мощностей сейчас у компании есть 75 супермаркетов, 2 гипермаркета и 15 бургерных «Бургер & Фрайс». «Мираторг» принадлежит братьям Александру и Виктору Линникам.