Бургерные «Мираторга» приостановили работу с сервисами доставки еды

«Мираторг» принял такое решение после внутреннего исследования и контрольных закупок, которые показали, что из-за неудовлетворительных условий и скорости доставки «страдает как свежесть, так и внешний вид» бургеров. Некачественная доставка наносит вред репутации бренда, отметили в компании. «Один из самых важных компонентов нашего фирменного бургера – нежная хрустящая булочка — за 30 – 60 минут доставки теряет свои свойства», - пояснили в пресс-службе компании.