Продажи стейков из говядины в России резко выросли

Продажи стейков из говядины выросли на 77,9% в натуральном выражении и на 53,4% – в деньгах за год с декабря 2018 г. по ноябрь 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщило Nielsen. Аудит Nielsen охватывает только сетевую розницу, на которую, по данным Росстата, приходится 34,2% всей розничной торговли. Продажи говядины в целом росли гораздо медленнее – на 5% за 2019 г. В итоге доля стейков в общих продажах говядины за год возросла на 4,3 процентного пункта и достигла 15,6%, констатирует директор по работе с клиентами Nielsen Россия Ольга Дашкевич.