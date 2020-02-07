ФАС сообщила о почти повсеместном росте цен на медицинские маски
Цены на медицинские маски в январе выросли практически во всех регионах России, сообщил журналистам заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский. В некоторых частях страны, например, на Дальнем Востоке, стоимость масок выросла в 2-2,5 раза. В отдельных регионах зафиксирован десятикратный рост.
При этом цены на медицинские маски подняли не только аптеки, но и оптовые продавцы, и даже производители, отметил Цариковский. Например, в Адыгее в оптовом сегменте маски подорожали в 15 раз, а в Санкт-Петербурге один из производителей поднял цены на трехслойные маски в 10 раз.
ФАС продолжит внимательно мониторить ситуацию и будет принимать жесткие меры по отношению к нарушителям, добавил Цариковский. Кроме того, ведомство предлагает создать оперативный штаб с участием администрации субъектов России, Росздравнадзора, ФАС и правоохранительных органов, который будет следить за ценами на маски.
Спрос на медицинские маски вырос на фоне вспышки нового типа коронавируса. Согласно данным на 7 февраля, число заболевших в мире выросло до 31 479. За сутки прирост составил 11,3% (3203 случая). Скончались от коронавируса 637 человек. Большинство заболевших находятся в Китае.