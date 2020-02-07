ФАС сообщила о почти повсеместном росте цен на медицинские маски

При этом цены на медицинские маски подняли не только аптеки, но и оптовые продавцы, и даже производители, отметил Цариковский. Например, в Адыгее в оптовом сегменте маски подорожали в 15 раз, а в Санкт-Петербурге один из производителей поднял цены на трехслойные маски в 10 раз.