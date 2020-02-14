Alibaba предупредила о разрушительном воздействии коронавируса на экономику
Alibaba Group предупредила о сильнейшем воздействии коронавирусной инфекции на производство и потребление в Китае и по всему миру. Распространение заболевания привело к резкой смене моделей поведения продавцов и потребителей, пишет Bloomberg со ссылкой на комментарии топ-менеджмента гиганта электронной коммерции после объявления итогов последнего квартала 2020 г.
По отчету компании за квартал, закончившийся в декабре, ее выручка выросла на 38%, до 161,5 млрд юаней ($23,1 млрд), а чистая прибыль выросла на 58% (52,3 млрд юаней). Главный исполнительный директор Дэниэл Чжан и главный финансовый директор Мэгги У рассказали журналистам на телефонной конференции, что из-за коронавируса многие работники не могут получить заказы или выполнить свою работу. Из-за инфекции изменились и модели поведения потребителей, которые отказываются от покупок, в том числе от туристических поездок и походов в рестораны.
«Эпидемия негативно повлияла на общую экономику Китая, особенно на розничный и сервисный секторы», — сказала У. Чжан отметил, что поставки продуктов питания растут, но такие области, как одежда и электроника, сталкиваются с логистическими проблемами. «Это будет представлять собой краткосрочные проблемы для бизнеса Alibaba по всему миру», — сказал он. Alibaba разрабатывает специальные программы для поддержки своих продавцов, в том числе снижая сборы, которые она взимает, и предоставляя субсидии для персонала в доставке. Чжан добавил, что компания пытается сохранить свой собственный персонал в безопасности, переводя его на работу из дома.
«Продажи Alibaba могут сократиться на ее основных китайских розничных торговых площадках и в местном бизнесе услуг в следующем квартале, даже если вспышка коронавируса утихнет, поскольку логистические и производственные сбои, с которыми сталкиваются торговцы, потребуют время на их устранение», — пишут аналитики Bloomberg Intelligence Вэй-Серн Линг и Тиффани Тэм в своем блоге.