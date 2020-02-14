Alibaba предупредила о разрушительном воздействии коронавируса на экономику

«Эпидемия негативно повлияла на общую экономику Китая, особенно на розничный и сервисный секторы», — сказала У. Чжан отметил, что поставки продуктов питания растут, но такие области, как одежда и электроника, сталкиваются с логистическими проблемами. «Это будет представлять собой краткосрочные проблемы для бизнеса Alibaba по всему миру», — сказал он. Alibaba разрабатывает специальные программы для поддержки своих продавцов, в том числе снижая сборы, которые она взимает, и предоставляя субсидии для персонала в доставке. Чжан добавил, что компания пытается сохранить свой собственный персонал в безопасности, переводя его на работу из дома.