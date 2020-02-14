«Коммерсантъ» узнал о покупке «Сибуглемета» компанией Абрамовича и Абрамова

ВЭБ.РФ в октябре 2015 г. передал Evraz управление «Сибуглеметом» и относил его к активам, которые банк намерен продать. В конце декабря 2018 г. «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что ВЭБ.РФ и Evraz рассматривают возможность создания совместного предприятия. По словам собеседников газеты, новая компания не была создана, потому что ВЭБ отказался списывать долг «Сибуглемета».