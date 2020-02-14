«Коммерсантъ» узнал о покупке «Сибуглемета» компанией Абрамовича и Абрамова
Основные владельцы Evraz выкупят одного из крупнейших производителей коксующегося угля — холдинг «Сибуглемет» — у ВЭБ.РФ за 4 млрд рублей. Они планируют взять на себя и обслуживание долга компании перед ВЭБом в $3,5 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и ходатайство в ФАС о приобретении угледобывающей компании «Междуречье».
Ходатайство о приобретениии 99,57% АО «Междуречье» (добывающий актив «Сибуглемета») подала в ФАС компания «Онега Холдинг». Ее совладельцы, пишет газета, Greenleas International Holdings Романа Абрамовича, Abiglaze Limited Александра Абрамова, Toshi Holdings Евгения Швидлера. Они же являются основными владельцами Evraz.
«Сибуглемет» включает в себя кроме «Междуречья» разрезы УК «Южная», шахты «Антоновская» и «Большевик», обогатительные фабрики «Междуреченская» и «Антоновская». Мощность переработки угля на этих фабриках — 12 млн тонн в год. Балансовые запасы угля — около 300 млн тонн. Владельцем холдинга является ВЭБ.РФ. Часть активов принадлежит ему напрямую, часть находится в залоге.
ВЭБ.РФ в октябре 2015 г. передал Evraz управление «Сибуглеметом» и относил его к активам, которые банк намерен продать. В конце декабря 2018 г. «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что ВЭБ.РФ и Evraz рассматривают возможность создания совместного предприятия. По словам собеседников газеты, новая компания не была создана, потому что ВЭБ отказался списывать долг «Сибуглемета».