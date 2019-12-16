Как за 20 лет горнодобывающая отрасль повернулась лицом к России

2000

Олег Дерипаска и Роман Абрамович объединяют «Сибал» и купленные Millhouse Capital алюминиевые заводы: создан второй по величине в мире производитель алюминия – «Русал». Партнеры получили по 50%, но спустя несколько лет Дерипаска выкупил долю Абрамовича.

2001

Совладельцы «МДМ банка» Андрей Мельниченко и Сергей Попов начинают скупать промышленные предприятия. Позже на их базе были сформированы крупнейшая угольная компания России СУЭК, «Еврохим» и Трубная металлургическая компания (продана ее миноритарному совладельцу Дмитрию Пумпянскому). Совладельцы ЮКОСа создали холдинг «Фосагро». Через два года именно с расследования приватизации одного из предприятий компании – «Апатита» началось дело ЮКОСа.

2004

«Северсталь» Мордашова первой из российских компаний начала скупку активов за рубежом. Она приобрела активы обанкротившейся Rouge Industries в США за $285,5 млн. Затем были еще покупки в США и Западной Европе. Но в итоге стратегия себя не оправдала, все зарубежные активы «Северсталь» продала.

2005

Крупнейшая сделка в истории мировой сталелитейной отрасли: Mittal Steel купила Arcelor и стала крупнейшей металлургической компанией мира – ArcelorMittal. Конкуренцию ей пытался составить Алексей Мордашов, но Mittal Steel перебила его предложение.

Консолидация сталелитейной отрасли завершена. Алишер Усманов вместе с партнерами создал «Металлоинвест». В него вошли крупнейшие ГОКи в России – Лебединский и Михайловский, а также Оскольский электрометаллургический комбинат и «Носта».

2007

«Русал» Дерипаски объединяется с «Суалом» Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника и активами швейцарского трейдера Glencore. Создан крупнейший в мире производитель алюминия – UC Rusal. Владимир Потанин и Михаил Прохоров начинают раздел совместного бизнеса. Они предварительно договорились, что «Норникель» отойдет Потанину. Но спустя год Прохоров продал 29% компании UC Rusal.

2008

«Болезнь есть болезнь, но я думаю, что Игорь Владимирович должен как можно быстрее поправиться. Иначе к нему доктора придется послать и зачистить все эти проблемы», – премьер-министр Владимир Путин обрушился с резкой критикой на «Мечел» и его владельца Игоря Зюзина за продажу угля на экспорт по ценам ниже рыночных. За день компания подешевела на треть до $10,7 млрд.

2011

Дмитрий Рыболовлев продал 53,2% «Уралкалия» Сулейману Керимову и его партнерам. Керимов с другими партнерами тут же купил второго в России производителя калийных удобрений – «Сильвинит» и объединил обе компании.

2012

Владимир Потанин и UC Rusal договорились о прекращении конфликта в «Норникеле» и подписали акционерное соглашение. По нему Потанин получил статус управляющего партнера. Гарантами мира выступили совладельцы Evraz Абрамович и Александр Абрамов, которые стали миноритарными акционерами «Норникеля».

2013

Добыча и обогащение коксующегося угля в России достигли 84 млн т – это рекордный показатель со времен СССР.

«Уралкалий» разорвал картель с Белорусской калийной компанией и объявил о смене торговой политики. Вместо приоритета цены теперь во главу угла встали продажи. Это обрушило цены на мировом калийном рынке. Это вызвало резкую реакцию президента Белоруссии Александра Лукашенко. Во время одного из визитов в Минск арестован гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер. Позже он был выдан России и освобожден. Но Керимову пришлось продать «Уралкалий» Дмитрию Мазепину и Прохорову.

2018

Монополия «Уралкалия» на производство калийных удобрений в России разрушена. Усольский калийный комбинат «Еврохима» добыл первый хлористый калий.

Предприятие работает в пусконаладочном режиме. На проектную мощность 2,3 млн т калия в год оно выйдет в 2021 г. В 2021–2022 гг. на такую же мощность должен выйти другой калийный проект «Еврохима» – «Волгакалий» в Волгоградской области.

2019

Минфин США снял санкции с En+ и ее дочерних компаний – UC Rusal и «Евросибэнерго». Ключевое условие сделки – санкции с Дерипаски не снимаются, а сам он отказывается от контроля над En+. Его доля снизилась с 70 до 44,95%, но голосовать бизнесмен может только 35%.