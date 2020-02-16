«Газпром» ответил на заявление США о перспективах «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» включат в себя две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год — от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейские партнеры «Газпрома» по проекту — немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.