«Газпром» ответил на заявление США о перспективах «Северного потока — 2»
Накануне министр энергетики США заявил, что Россия не сможет своими силами завершить строительство «Северного потока — 2». «Им грозит очень длительная задержка, потому что у России нет соответствующих технологий», — приводит его слова Bloomberg.
В декабре 2019 г. США ввели санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». После этого швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для «Северного потока — 2», уведомила о приостановке работ.
«Северный поток — 2» включат в себя две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год — от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейские партнеры «Газпрома» по проекту — немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.