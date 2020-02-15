США выделят до $1 млрд на энергетическую независимость Европы от России

США решили выделить до $1 млрд на финансирование европейских проектов, которые позволят снизить зависимость стран Евросоюза от российских энергоресурсов, сообщил госсекретарь Майк Помпео. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности. «Мы решили выделить до $1 млрд на проекты в рамках «Инициативы трех морей», – приводит слова Помпео AFP.