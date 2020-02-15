США выделят до $1 млрд на энергетическую независимость Европы от России
США решили выделить до $1 млрд на финансирование европейских проектов, которые позволят снизить зависимость стран Евросоюза от российских энергоресурсов, сообщил госсекретарь Майк Помпео. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности. «Мы решили выделить до $1 млрд на проекты в рамках «Инициативы трех морей», – приводит слова Помпео AFP.
Позже представитель госдепартамента Морган Ортагус пояснила в Twitter, что эти средства помогут Европе обеспечить себе «суверенитет, процветание и энергетическую независимость».
В ходе своего выступления госсекретарь также призвал не верить заверениям России о том, что газопровод «Северный поток – 2» является исключительно экономическим проектом.
«Инициатива трех морей» – это соглашение о сотрудничестве, подписанное в 2016 г. странами, которые расположены между Адриатическим, Балтийским и Черным морями. Членами объединения являются Австрия, Чехия, Словакия, Хорватия, Венгрия, Словения, Румыния, Болгария, Польша, Литва, Латвия и Эстония. Все страны, за исключением Австрии, входят в НАТО.