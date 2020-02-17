«Аэрофлот» сократил число рейсов в Китай из-за снижения спроса
В конце января из-за эпидемии коронавируса Россия приостановила ввозные чартерные рейсы в Китай. С февраля Москва ограничила регулярное авиасообщение. Сейчас регулярные рейсы в Китай осуществляет только «Аэрофлот». Рейсы принимает специально оборудованный терминал F аэропорта «Шереметьево».
По данным госкомиссии по здравоохранению провинции Хубэй, за последние сутки умерли 100 заболевших коронавирусом, заразились около 2000. Число зараженных новым коронавирусом в провинции за весь период эпидемии превысило 58 100 человек, из них умерли 1696, выздоровели 6639 жителей.
Ранее в России было зафиксировано два случая заболевания. К 12 февраля оба пациента были выписаны после получения двух отрицательных анализов. 17 января коронавирусом заразился первый россиянин. Это случилось на закрытом на карантин круизном лайнере Diamond Princess.