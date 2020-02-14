В Китае вылета домой после запрета на чартеры из России ожидают 228 пассажиров

Ранее, в конце января, из-за эпидемии коронавируса Россия приостановила ввозные чартерные рейсы в Китай. С 1 февраля Москва ограничила регулярное авиасообщение. Сейчас регулярные рейсы в Китай осуществляет только «Аэрофлот». Рейсы из Китая принимает специально оборудованный терминал F аэропорта «Шереметьево». Россияне, решившие вернуться из КНР не в Москву, а другие регионы, будут доставляться туда бесплатно, сообщил в начале февраля министр транспорта Евгений Дитрих. Соответствующие договоренности достигнуты с РЖД и «Аэрофлотом», отметил он.