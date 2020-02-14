В Китае вылета домой после запрета на чартеры из России ожидают 228 пассажиров
В Китае 228 граждан России ожидают вылета на родину после запрета на чартерные рейсы российских авиаперевозчиков из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Росавиация.
«Авиакомпании России заблаговременно уведомлены о том, что с 00 часов 00 минут 14 февраля 2020 г. введен временный запрет на осуществление российскими авиакомпаниями чартерных пассажирских воздушных перевозок с российской на китайскую территорию и в обратном направлении», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства воздушного транспорта. Для авиакомпаний Китая запрет на осуществление полетов на чартерной основе не вводился, уточнили в Росавиации.
По данным агентства, в ожидании вылета на родину в Китае находится 162 пассажира авиакомпании «Сибирь» и 66 пассажиров «Уральских авиалиний». Сотрудниками этих компаний проводится работу с пассажирами: они могут выбрать пересадку на альтернативные рейсы, или получить денежные средства, выплаченные за билет.
Ранее, в конце января, из-за эпидемии коронавируса Россия приостановила ввозные чартерные рейсы в Китай. С 1 февраля Москва ограничила регулярное авиасообщение. Сейчас регулярные рейсы в Китай осуществляет только «Аэрофлот». Рейсы из Китая принимает специально оборудованный терминал F аэропорта «Шереметьево». Россияне, решившие вернуться из КНР не в Москву, а другие регионы, будут доставляться туда бесплатно, сообщил в начале февраля министр транспорта Евгений Дитрих. Соответствующие договоренности достигнуты с РЖД и «Аэрофлотом», отметил он.