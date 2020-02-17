Первый россиянин заразился коронавирусом

Круизный лайнер Diamond Princess, находящийся в японском порту Иокогама, является крупнейшим за пределами Китая кластером заразившихся коронавирусом 2019-nCov. В начале февраля у одного из пассажиров корабля, высадившегося в Гонконге, обнаружили признаки заболевания COVID-19, впоследствии Япония объявила двухнедельный карантин для оставшихся на борту. 7 февраля, на момент закрытия Diamond Princess на карантин, на судне находилось более 3700 человек. К настоящему моменту COVID-19 диагностирован у 454 пассажиров. Накануне США начали эвакуацию своих граждан, находящихся на лайнере и получивших отрицательные анализы на заболевание. О подготовке планов эвакуации заявили Филиппины и Австралия.