Второй заболевший в России коронавирусом пациент выписался из больницы
Врачи краевой клинической инфекционной больницы в Чите 12 февраля выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, который переболел новым типом коронавируса. Ему вручили выписку и витамины, передает издание «Чита.Ru».
Мужчина 26 января вместе с женой и ребенком прибыл в Россию, а 31 января был госпитализирован. У него обнаружили новый тип коронавируса. Члены его семьи были отправлены в карантин, они не заболели.
В начале февраля Ван Юньбинь позвонил в редакцию издания «Чита.Ru» и пожаловался, что врачи держат его в неведении, не сообщают результаты анализов, и он до сих порт точно не знает, чем он болен. Мужчина переживал за своего ребенка, у которого поднялась температура. Кроме того, Ван Юньбинь рассказал, что вызвал врача сразу после приезда в Россию 26 января, однако его госпитализировали только спустя несколько дней.
В результате Минздрав поручил властям Забайкальского края проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице в Чите. После этого Ван Юньбиня лично осмотрел министр здравоохранения Забайкалья Валерий Кожевников, дал рекомендации по лечению и поручил установить в боксе увлажнитель воздуха, сообщает «Чита.Ru».
Во вторник, 11 февраля, из больницы в Тюмени выписали студентку из Китая, у которой тоже был диагностирован коронавирус. О других случаях заболевания в России этой инфекцией не сообщалось.