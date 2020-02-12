Второй заболевший в России коронавирусом пациент выписался из больницы

В начале февраля Ван Юньбинь позвонил в редакцию издания «Чита.Ru» и пожаловался, что врачи держат его в неведении, не сообщают результаты анализов, и он до сих порт точно не знает, чем он болен. Мужчина переживал за своего ребенка, у которого поднялась температура. Кроме того, Ван Юньбинь рассказал, что вызвал врача сразу после приезда в Россию 26 января, однако его госпитализировали только спустя несколько дней.