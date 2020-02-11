Заболевшую коронавирусом студентку выписали после лечения в Тюмени
Студентка из Китая, у которой в декабре диагностировали коронавирус нового типа, выписана из больницы в Тюмени, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя областного департамента здравоохранения.
Накануне руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оба заболевших коронавирусом, лечащихся в российских больницах, чувствовали себя хорошо. Перед тем, как пойти на выписку, пациенты проходят несколько обследований. Врач может выписать их только в том случае, если обследования дважды показали отсутсвие вируса, объясняла Попова.
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