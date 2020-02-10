Двоих граждан Китая, которые привезли коронавирус в Россию, скоро выпишут
Двоих граждан КНР, у которых в России выявили коронавирус нового типа, готовят к выписке, передает ТАСС со ссылкой на заявление главного санитарного врача России, руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Попова напомнила, что в конце января им был установлен диагноз «инфекция, вызванная новым коронавирусом».
Заболевшие проходили лечение в инфекционной больнице. Сейчас они чувствуют себя хорошо. Лечащий врач выпишет их после того, как дважды будут получены отрицательные результаты обследования.
Попова также заявила, что других заболевших коронавирусом нового типа в России выявлено не было. Эвакуированные из Китая россияне и граждане других стран не имеют симптомов коронавирусной инфекции. Их самочувствие удовлетворительное, отметила Попова.
5 февраля в Тюмень на двух военных самолетах из Китая были эвакуированы 144 человека, среди них граждане России, Украины и стран ЕАЭС. На следующий день троих эвакуированных доставили в больницу с повышенной температурой, однако признаков коронавируса у них не обнаружили. Все эвакуированные помещены на карантин в лечебно-реабилитационный центр, находящийся в 28 км от Тюмени в лесу.
Вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа 2019-nCoV, произошла в административном центре Ухань провинции Хубэй в конце декабря 2019 г. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. По последним данным, в Китае коронавирус нового типа обнаружен у более 40 000 человек, из них свыше 900 человек скончались. После лечения 3300 человек были выписаны. За пределами КНР случаи заражения были выявлены у граждан в 24 странах.