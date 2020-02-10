Двоих граждан Китая, которые привезли коронавирус в Россию, скоро выпишут

5 февраля в Тюмень на двух военных самолетах из Китая были эвакуированы 144 человека, среди них граждане России, Украины и стран ЕАЭС. На следующий день троих эвакуированных доставили в больницу с повышенной температурой, однако признаков коронавируса у них не обнаружили. Все эвакуированные помещены на карантин в лечебно-реабилитационный центр, находящийся в 28 км от Тюмени в лесу.