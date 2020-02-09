Уроки коронавируса: какая структура лучше защищает от внезапных угроз

Это именно то, что так хорошо умеют делать морские экспедиционные войска. Одна из причин, по которой морские пехотинцы способны настолько быстро реагировать, состоит в том, что они постоянно тренируются. Компании должны делать то же самое. Можно создать глобальную распределенную группу переменного состава, которая будет посвящать, скажем, полдня раз в два месяца занятиям по кризисному моделированию. Что будет делать группа, если, например, компания лишится 30% своей рабочей силы в Азии? Что будет, если США закроют границы? Как команда отреагирует на какой-то непредставимый сценарий? Цель не в том, чтобы создать определенные правила реагирования на определенные угрозы, а в том, чтобы отработать новые способы решения проблем в непредсказуемой и быстро меняющейся среде.