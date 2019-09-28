Почему не следует сочетать agile с традиционными методами управления

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Варвара Гранкова

Agilefall – остроумный термин, описывающий такой метод управления проектами, при котором вы пытаетесь быть адаптивным и гибким, но продолжаете пользоваться каскадной моделью разработки waterfall. Agile – система гибкого управления проектами, на основе которой были разработаны популярные методы scrum, kanban и др. Ключевой принцип – разработка короткими итерациями (циклами), в конце каждого из которых заказчик получает рабочий код или продукт. А waterfall – методика управления проектами, которая подразумевает последовательный переход с одного этапа на другой без пропусков и возвращений на предыдущие стадии.

Часто сочетание agile и waterfall дает результат, похожий на смесь паркетного воска и кондитерского топинга.

Пример: компания, входящая в первую десятку списка крупнейших компаний по версии журнала Fortune, проводила совещание по управлению проектами. Мы помогаем этой компании преобразовать одну из важнейших производственных линий, используя гибкие методы управления вместо каскадирования. И на этом совещании я столкнулся с agilefall. Правда, всего несколько изменений, внесенных в процесс, вернули нас в нужное русло. Руководитель по продукту этой компании оказался умным, склонным к инновациям и мотивированным человеком. Его компания столкнулась с натиском конкурентов, и он понял, что традиционный каскадный метод управления неуместен, если в уравнении с проблемой слишком много неизвестных.

На производственной линии, которой он занимается, работают 15 менеджеров, управляющих 60 проектами. За несколько месяцев мы помогли руководителю внедрить в эти проекты основные принципы бережливости (по методу Lean). Все проекты подразумевали разработку новых функций продуктов, нацеленных на существующих клиентов, или перепрофилирование существующих продуктов, инструментов и технологий для новых клиентов. Команды создают продукты с минимальной функциональностью (MVP), непосредственно общаются с пользователями и заинтересованными сторонами, чтобы понять, нужно ли радикально менять стратегию или предпринять иные действия. Все это составляет основу концепции бережливости.