Статья опубликована в № 4718 от 17.12.2018 под заголовком: Почему проваливаются проекты agile

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Варвара Гранкова

Методы гибкого управления разработкой ПО, такие как agile, применяются давно и в различных формах. В основе большинства подходов лежат две вещи: формирование гипотез (например, чего можно добиться с помощью определенной функции) и совместное участие специалистов различных профилей в экспериментах, в которых они проверяют эти гипотезы и отсекают неверные варианты.

В появившейся в 2001 г. методике agile были сформулированы четыре важных принципа, позволивших облегчить труд разработчиков и повысить их мотивацию и мотивацию менеджеров по продуктам:

■ люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов;

■ работающее ПО важнее исчерпывающей документации;