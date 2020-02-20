Владелица Wildberries стала самой богатой женщиной России

Рейтинг богатейших женщин России был скорректирован после публикации финансовых данных Wildberries за 2019 г., ритейлер отчитался о росте оборота на 88% до 223,5 млрд руб. Ассортимент магазина вырос вдвое, с 1,8 до 3,6 млн позиций, а число обработанных заказов – до 162 млн. Бакальчук с состоянием в $600 млн вошла в список русского Forbes в 2018 г., а через год основная редакция журнала признала ее одной из самых заметных новых миллиардеров 2019 г.