Владелица Wildberries стала самой богатой женщиной России
Состояние соосновательницы и гендиректора интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук, по оценкам журнала Forbes, превысило состояние президента Inteco Management Елены Батуриной примерно на $200 млн. Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
Рейтинг богатейших женщин России был скорректирован после публикации финансовых данных Wildberries за 2019 г., ритейлер отчитался о росте оборота на 88% до 223,5 млрд руб. Ассортимент магазина вырос вдвое, с 1,8 до 3,6 млн позиций, а число обработанных заказов – до 162 млн. Бакальчук с состоянием в $600 млн вошла в список русского Forbes в 2018 г., а через год основная редакция журнала признала ее одной из самых заметных новых миллиардеров 2019 г.
Батурина, руководитель Inteco Management и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, вошла в список Forbes в 2004 г. с состоянием в $1 млрд. В 2010 г. оценка достигла пикового значения в $4,2 млрд, а после финансового кризиса 2008 г. показатель впервые снизился до $900 млн. Нынешнее состояние Батуриной в $1,2 млрд остается неизменным последние два года.