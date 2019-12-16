Forbes внес гендиректора Wildberries в список самых заметных новых миллиардеров
Американский журнал Forbes признал соосновательницу и гендиректора Wildberries Татьяну Бакальчук одной из самых заметных новых миллиардеров этого года. С состоянием в $1 млрд она ранее заняла 94-е место в рейтинге 200 самых богатых бизнесменов России, напоминает издание. Сейчас Бакальчук является второй женщиной-миллиардером в России после президента Inteco Management Елены Батуриной, чье состояние журнал оценивает в $1,2 млрд.
Как отмечает Forbes, Бакальчук добилась успеха в электронной торговле, основав в 2004 г. интернет-магазин Wildberries. По итогам 2018 г. доход компании составил $1,9 млрд, ее клиентами являются около 2 млн человек из России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.
Помимо Бакальчук самыми заметными новыми миллиардерами 2019 г. были признаны основательница Kylie Cosmetics Кайли Дженнер (с состоянием $1,2 млрд), экс-супруга основателя Amazon Маккензи Безос ($34,5 млрд), основатель GT Dave Джордж Томас Дэйв ($1,2 млрд), владелец Kind Даниэль Любецки ($1,1 млрд), производитель White Claw Энтони фон Мэндл ($3,5 млрд), инвесторы Герберт Вертхайм ($3,1 млрд) и Орландо Браво ($3 млрд) и др.
В октябре Forbes назвал Батурину богатейшей женщиной в России, на втором месте рейтинга была Бакальчук, на третьем – супруга Юрия Ковальчука Татьяна Ковальчук с состоянием $600 млн. Последняя была включена в рейтинг богатейших женщин России впервые. Ковальчук вместе с супругом владеют 49,9% компании «Большой дом 9», контролирующей 32,3% группы «Согаз».