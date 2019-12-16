Forbes внес гендиректора Wildberries в список самых заметных новых миллиардеров

Американский журнал Forbes признал соосновательницу и гендиректора Wildberries Татьяну Бакальчук одной из самых заметных новых миллиардеров этого года. С состоянием в $1 млрд она ранее заняла 94-е место в рейтинге 200 самых богатых бизнесменов России, напоминает издание. Сейчас Бакальчук является второй женщиной-миллиардером в России после президента Inteco Management Елены Батуриной, чье состояние журнал оценивает в $1,2 млрд.