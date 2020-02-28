Starbucks возобновил работу 85% своих кофеен в Китае
Американская сеть кофеен Starbucks возобновила работу большинства своих заведений в Китае, пишет газета The Wall Street Journal. Ранее работа более 4000 кофеен была приостановлена на неопределенное время из-за распространения коронавируса нового типа в стране.
Китай является вторым по величине для Starbucks рынком. Главный исполнительный директор сети Кевин Джонсон в письме, на которое ссылается издание, отмечает, что в Китае возобновили работу около 85% кофеен компании. Сейчас закрытыми остаются около 640 кофеен. По его словам, это (открытие заведений. – «Ведомости») произошло после улучшения обстановки в стране. Число новых случаев заражения коронавирусом в КНР в последние дни снижается, при этом распространение вируса в других странах только набирает обороты, пишет он. «На фоне снижения числа новых заболевших в Китае мы видим ранние признаки восстановления ситуации в регионе», – говорится в письме Джонсона.
В Китае 28 февраля было выявлено 327 новых заболевших, сообщила ранее комиссия по здравоохранению КНР. Это самый низкий показатель с 23 января. Вспышка коронавируса (Covid-19) нового типа началась в китайской провинции Хубэй в декабре 2019 г. На сегодня число заболевших в Китае превысило 78 800 человек, число погибших от осложнений при заболевании – 2780 человек.