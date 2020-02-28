Женевский автосалон отменен из-за коронавируса

Женевский автосалон, один из трех крупнейших в Европе (вместе с автошоу в Париже и Франкфурте), обычно здесь представлено большое количество роскошных и спортивных моделей. Он проводился с 1905 г. (в этом году 90-й раз), и в последний раз его отменяли во время и сразу после Второй мировой войны, отмечает Bloomberg. В этом году он должен был открыт для публики с 5 по 15 марта. На мероприятии собирались выставить более 900 автомобилей, среди который ожидалось около 150 мировых и европейских премьер, по расчетам организаторов, автосалон должно было посетить более 600 000 человек.