«Читай-город—Буквоед» откроет до 100 сувенирных магазинов «Гоголь-моголь»

Книжный ритейлер «Читай-город—Буквоед» в ближайшие пять лет собирается открыть до 100 магазинов своей новой сувенирной сети «Гоголь-моголь», пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора компании Михаила Иванцова. Сейчас под этим брендом работают семь точек в Москве, Саратове и Новосибирске. Открытие еще троих магазинов произойдет в Петербурге и Сочи в ближайшее время, уточнил Иванцов. Средний чек в «Гоголь-моголе» составляет около 700 руб. По данным компании, открытие одного магазина новой сети средней площадью до 250 кв. м обходится приблизительно а 10 млн руб. Затраты на реализацию планов ритейлера «Коммерсантъ» оценивает в сумму до 1 млрд руб.