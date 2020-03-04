«Читай-город—Буквоед» откроет до 100 сувенирных магазинов «Гоголь-моголь»
Книжный ритейлер «Читай-город—Буквоед» в ближайшие пять лет собирается открыть до 100 магазинов своей новой сувенирной сети «Гоголь-моголь», пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора компании Михаила Иванцова. Сейчас под этим брендом работают семь точек в Москве, Саратове и Новосибирске. Открытие еще троих магазинов произойдет в Петербурге и Сочи в ближайшее время, уточнил Иванцов. Средний чек в «Гоголь-моголе» составляет около 700 руб. По данным компании, открытие одного магазина новой сети средней площадью до 250 кв. м обходится приблизительно а 10 млн руб. Затраты на реализацию планов ритейлера «Коммерсантъ» оценивает в сумму до 1 млрд руб.
Объединенная розничная сеть «Читай-город—Буквоед» по данным на 17 февраля насчитывала 632 книжных магазина. До конца 2020 г. ритейлер собирался открыть еще 60 новых объектов. В 2019 г. оборот компании увеличился на 15–16%, до 26 млрд руб., уточнили в компании.
«Коммерсантъ» 2 марта сообщил об уходе с рынка сети магазинов подарков «Красный куб». Компания уведомила об уходе своих франчайзи-партнеров письмом. Позже сеть опровергла информацию об уходе, сообщив, что в январе 2020 г. было принято решение закрыть франчайзинговую часть из-за «невыполнения финансовых обязательств рядом партнеров». В связи с этим ритейлер разослал партнерам письма о прекращении сотрудничества.
«Красный куб» была основана в 1996 г. В 2007 г. ритейлер имел 200 торговых точек, сейчас их 16: девять в Москве и семь в других городах России. По данным ЕГРЮЛ, в марте 2019 г. бывший основной владелец компании Ирина Пивень передала свои 76% Александру Кирееву, который ранее владел 24% в связанном с сетью ООО «Торговые инновации».