Суд прекратил производство по иску нефтяной компании Хотина к АСВ

«Дулисьма» перешла под контроль структур семьи Хотиных в 2012 г. Компания является недропользователем Дулисьминского нефтегазоконденсатного месторождения в Иркутской области. Месторождение подключено к магистрали Восточная Сибирь – Тихий океан. Его запасы нефти оцениваются в 42 млн т. В 2014 г. «Дулисьма» стала владельцем компании «Иреляхнефть», разрабатывающей месторождения нефти в Западной Якутии, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.