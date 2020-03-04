Суд прекратил производство по иску нефтяной компании Хотина к АСВ
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по репутационному иску нефтяной компании «Дулисьма» Алексея Хотина к банку «Югра», находящемуся под временным администрированием Агентства по страхованию вкладов (АСВ), сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на решение суда. Решение о прекращении производства по делу вынесено 28 февраля. Причины такого решения пока не поясняются.
Иск был подан 3 февраля. Финансовых требований «Дулисьма» не предъявляла. Ранее АСВ подало иск о банкротстве «Дулисьмы», сумма предъявленных требований составила 14,138 млрд руб. и $64,5 млн.
И «Югра», и «Дулисьма» находятся под контролем Хотина, генеральный директор АСВ Юрий Исаев называл нефтяную компанию «основным нефтяным активом» банка (цитата по «Интерфаксу»). В апреле 2019 г., после отправки Хотина под домашний арест, «Югра» объявляла о намерении обанкротить «Дулисьму».
Банк «Югра» признали банкротом в сентябре 2018 г. Обязательства организации перед кредиторами оценивались в 194,8 млрд руб. при сумме активов в 34 млрд руб. Сумма страховых выплат составила рекордные в истории России 173 млрд руб.
«Дулисьма» перешла под контроль структур семьи Хотиных в 2012 г. Компания является недропользователем Дулисьминского нефтегазоконденсатного месторождения в Иркутской области. Месторождение подключено к магистрали Восточная Сибирь – Тихий океан. Его запасы нефти оцениваются в 42 млн т. В 2014 г. «Дулисьма» стала владельцем компании «Иреляхнефть», разрабатывающей месторождения нефти в Западной Якутии, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.