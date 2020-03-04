Starbucks проведет годовое собрание акционеров виртуально из-за коронавируса

Вспышка коронавируса нового типа началась в декабре прошлого года в китайской провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами. По последним данным, число заразившихся в Китае превысило 80 000 человек, из них более 3000 человек умерли. За пределами страны вирусом заразились более 10 000 человек, из них более 160 скончались. Наибольшее распространение вирус получил в Южной Корее, Иране и Италии. Случаи заболевания выявлены у граждан 77 стран, в том числе и у россиян.