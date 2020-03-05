Дальневосточное морское пароходство сменит президента группы Fesco
Совет директоров Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания группы Fesco) в четверг, 5 марта назначит нового президента группы. Им станет вице-президент по финансам Максим Сахаров, который сменит Александра Исурина. Исурин должен занять пост генерального директора «Трансконтейнера», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.
Сахаров занимает должность вице-президента по финансам Fesco с февраля 2016 г., а работает в группе с 2005 г. В конце февраля совет директоров ДВМП уже вносил изменения в состав правления, расширив его с восьми до девяти человек. Новым членом правления тогда стал Илья Родионов, который со 2 марта занял должность вице-президента по правовым и корпоративным вопросам.
Собеседники газеты рассказали, что Александр Исурин приступит к своим обязанностям гендиректора «Трансконтейнера» в середине марта. По их словам, назначение может затянуться из-за отсутствия у Исурина российского гражданства (имеет гражданство Латвии) и оформления необходимых документов. Совет директоров «Трансконтейнера» 14 февраля проголосовал за прекращение полномочий гендиректора Вячеслава Сараева. Новым руководителем был избран Виктор Марков, замгендиректора по правовым вопросам.
В группу Fesco Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор «Трансгарант», оператор фитинговых платформ «Русская тройка». 32,5% группы владеет «Сумма» Зиявудина Магомедова, 23,8% — GHP Group, 17,4% — у TPG. Магомедов был задержан в марте 2018 г.. Его и его брата Магомеда обвиняют в особо крупном мошенничество и создание организованного преступного сообщества с ущербом в 11 млрд руб. Fesco – фактически единственный актив, оставшийся от группы «Сумма».