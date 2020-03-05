Дальневосточное морское пароходство сменит президента группы Fesco

Сахаров занимает должность вице-президента по финансам Fesco с февраля 2016 г., а работает в группе с 2005 г. В конце февраля совет директоров ДВМП уже вносил изменения в состав правления, расширив его с восьми до девяти человек. Новым членом правления тогда стал Илья Родионов, который со 2 марта занял должность вице-президента по правовым и корпоративным вопросам.