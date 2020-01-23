Арабская DP World сообщила правительству России о планах купить Fesco

В обращении к правительству представителя DP World об этих инвестициях не говорится, пишет РБК. В письме указано, что после покупки DP World модернизирует Владивостокский порт, вложив в него около $350 млн, и расширит парк вагонов для доставки грузов по Транссибирской магистрали. Как сообщили РБК в пресс-службе ФАС, срок рассмотрения заявки на покупку доли в компании продлен до 26 февраля «по просьбе заявителя». Чемарда от комментариев отказался.