Арабская DP World сообщила правительству России о планах купить Fesco
Подконтрольный правительству Объединенных Арабских Эмиратов портовый оператор DP World направил в правительство России план покупки 49% Fesco (ПАО «Дальневосточное морское пароходство»). Об этом говорится в письме представителя DP World в России Сергея Чемарды, отправленное в Минтранс, Федеральную антимонопольную службу (ФАС), Минэкономразвития и Аналитический центр при правительстве. Подлинность письма РБК подтвердили два источника.
Fesco владеет портом во Владивостоке, железнодорожными операторами и большим парком контейнеров и фитинговых платформ. Основные владельцы компании – «Сумма» Зиявудина Магомедова (32,5%), которого арестовали в марте 2018 г., GHP Марка Гарбера (23,8%), TPG (17,4%), остальное – в свободном обращении. Выручка компании за 2018 г. – 57 млрд руб., EBITDA – 10,6 млрд руб.
Первую заявку на Fesco арабы совместно с Российским фондом прямых инвестиций подали в 2017 г. Тогда правительственная комиссия не согласовала сделку. В Fesco необходимость согласования объясняли тем, что Владивостокский морской торговый порт – это стратегический объект. Переговоры о покупке возобновились в октябре 2019 г. DP World и РФПИ пообещали вложить $2 млрд в российские проекты за долю в Fesco, рассказывали «Ведомостям» источники, близкие к акционерам российской компании, и федеральный чиновник.
В обращении к правительству представителя DP World об этих инвестициях не говорится, пишет РБК. В письме указано, что после покупки DP World модернизирует Владивостокский порт, вложив в него около $350 млн, и расширит парк вагонов для доставки грузов по Транссибирской магистрали. Как сообщили РБК в пресс-службе ФАС, срок рассмотрения заявки на покупку доли в компании продлен до 26 февраля «по просьбе заявителя». Чемарда от комментариев отказался.
В конце декабря 2019 г. о планах приобрести контроль над Fesco сообщила группа «Дело». Возможность сделки будет обсуждаться с совладельцем «Дела» – «Росатомом», писал «Коммерсантъ» со ссылкой на владельца и президента группы Сергея Шишкарева.