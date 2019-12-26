Группа «Дело» заинтересовалась Fesco и обсудит с «Росатомом» возможность сделки

Группа «Дело» намерена приобрести контроль над группой Fesco (ПАО «Дальневосточное морское пароходство») в кооперации с международными транспортными операторами. Возможность сделки будет обсуждаться с совладельцем «Дела» — «Росатомом». Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал владелец и президент группы Сергей Шишкарев.