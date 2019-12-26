Группа «Дело» заинтересовалась Fesco и обсудит с «Росатомом» возможность сделки
Группа «Дело» намерена приобрести контроль над группой Fesco (ПАО «Дальневосточное морское пароходство») в кооперации с международными транспортными операторами. Возможность сделки будет обсуждаться с совладельцем «Дела» — «Росатомом». Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал владелец и президент группы Сергей Шишкарев.
Шикшарев охарактеризовал этот интерес как «очень большой». Он отметил, что разрешение на такого рода сделку будет «не так просто получить» из-за требований антимонопольного законодательства.
«В наш нынешний набор активов Fesco ложится идеально», — сказал Шишкарев. «Мы с кем-то скооперируемся, например с одним из международных транспортных агентов», — добавил он.
По словам Шишкарева, он намерен вместе с «Росатомом» (владеет 30% «Дела») «искать схему, формулу, которая позволит выйти на предложение».
Группа «Дело» управляет портовыми активами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах и владеет оператором железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок. В конце ноября она приобрела «Трансконтейнер», в начале декабря продала 30-процентную долю «Росатому».
Fesco подконтрольна структурам Зиявудина Магомедова, которого арестовали в марте 2018 г.