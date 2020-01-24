Председатель совета директоров Fesco объявила о своем уходе с поста

Как сообщила председатель совета директоров группы, по предварительным результатам 2019 г. EBITDA компании составила около $180 млн, долг снизился до $600 млн и в ближайшее время снизится еще на $100 млн. «Ожидаемые выручка (57 млрд руб.) и EBITDA (11 млрд руб.) в рублевом эквиваленте достигнут рекордных значений в современной истории Fesco», – добавила она.