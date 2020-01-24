Председатель совета директоров Fesco объявила о своем уходе с поста
По словам Маммедзаде, она уже уведомила о своем решении совладельца Fesco Зиявудина Магомедова. «Сдам все дела в спокойном режиме, оповещу всех стейкхолдеров и уйду сразу после годового общего собрания акционеров», – сказала она. Собрание пройдет в начале лета 2020 г.
Как сообщила председатель совета директоров группы, по предварительным результатам 2019 г. EBITDA компании составила около $180 млн, долг снизился до $600 млн и в ближайшее время снизится еще на $100 млн. «Ожидаемые выручка (57 млрд руб.) и EBITDA (11 млрд руб.) в рублевом эквиваленте достигнут рекордных значений в современной истории Fesco», – добавила она.
Основные владельцы компании – «Сумма» Зиявудина Магомедова (32,5%), которого арестовали в марте 2018 г., GHP Марка Гарбера (23,8%), TPG (17,4%), остальное – в свободном обращении. Fesco владеет портом во Владивостоке, железнодорожными операторами и большим парком контейнеров и фитинговых платформ. Зиявудин Магомедов и его брат, бывший член Совета федерации Магомед Магомедов, обвиняются в организации преступного сообщества, особо крупных хищениях и растратах. Fesco – фактически единственный актив, оставшийся от группы «Сумма».