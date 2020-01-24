«Дело» и DP World не обращались в Fesco с предложениями о покупке актива

«Никто ко мне от Сергея Шишкарева не приходил. Я не знаю, обращались ли они каким-то образом к Зиявудину (Магомедову, владельцу группы "Сумма") или нет», — сказала Маммедзаде. По словам собеседницы РБК, гендиректор DP World Russia Сергей Чемарда «ходит по всем министерствам и ведомствам с предложением о сделке», но она сама «никаких новых предложений о покупке не получала».