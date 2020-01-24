«Дело» и DP World не обращались в Fesco с предложениями о покупке актива
«Дело» и DP World не обращались в Fesco (ПАО «Дальневосточное морское пароходство») с предложениями о покупке актива. Об этом в интервью РБК сообщила председатель совета директоров Fesco Лейла Маммедзаде.
Накануне РБК сообщил, что подконтрольный правительству Объединенных Арабских Эмиратов портовый оператор DP World направил в правительство России план покупки 49% Fesco. «Коммерсантъ» со ссылкой на владельца и президента группы «Дело» Сергея Шишкарева в конце декабря 2019 г. писал о планах приобрести контроль над Fesco.
«Никто ко мне от Сергея Шишкарева не приходил. Я не знаю, обращались ли они каким-то образом к Зиявудину (Магомедову, владельцу группы "Сумма") или нет», — сказала Маммедзаде. По словам собеседницы РБК, гендиректор DP World Russia Сергей Чемарда «ходит по всем министерствам и ведомствам с предложением о сделке», но она сама «никаких новых предложений о покупке не получала».
В обоих случаях Маммедзаде отметила, что вряд ли подобные сделки могут получить одобрение со стороны Федеральной антимонопольной службы и других регуляторов. В случае с «Трансконтейнером» (основной владелец — группа«Дело») по причине монопольного, а при объединении с Fesco — доминирующего — положения на рынке. В случае с DP World — из-за контроля иностранного государства в компании.
Fesco владеет портом во Владивостоке, железнодорожными операторами и большим парком контейнеров и фитинговых платформ. Основные владельцы компании – «Сумма» Зиявудина Магомедова (32,5%), которого арестовали в марте 2018 г., GHP Марка Гарбера (23,8%), TPG (17,4%), остальное – в свободном обращении. Выручка компании за 2018 г. – 57 млрд руб., EBITDA – 10,6 млрд руб.