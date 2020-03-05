S7 временно ввела бесплатный возврат билетов из-за коронавируса
Авиакомпания S7 временно ввела бесплатный возврат всех авиабилетов, купленных с 5 марта по 10 апреля, говорится в сообщении перевозчика. Такое решение принято в связи с тем, что многие пассажиры могут отменить ранее запланированные поездки из-за распространения коронавируса нового типа.
Распространение вируса не позволяет пассажирам планировать путешествия так, как им хотелось бы, приводятся в сообщении слова гендиректора авиакомпании Антона Еремина. По его словам, S7 дает пассажирам возможность изменить планы в случае необходимости. Предложение доступно на всех рейсах S7 Airlines и авиакомпаний-партнеров без ограничений по дате перелета, уточнили в пресс-службе перевозчика. В случае возврата приобретенных авиабилетов будет взиматься только сервисный сбор.
Вспышка коронавируса нового типа началась в Китае в конце декабря. Всего случаи заболевания вирусом выявлены в более чем 70 странах. По последним данным, в Китае число заболевших превысило 80 000 человек, число умерших — 3000 человек. По данным информационного бюллетеня Всемирной организации здравоохранения, общее число заболевших в мире н сегодняшний день составляет 93 090 человек. Число смертельных случаев вне Китая достигло 214 человек.