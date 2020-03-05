S7 временно ввела бесплатный возврат билетов из-за коронавируса

Распространение вируса не позволяет пассажирам планировать путешествия так, как им хотелось бы, приводятся в сообщении слова гендиректора авиакомпании Антона Еремина. По его словам, S7 дает пассажирам возможность изменить планы в случае необходимости. Предложение доступно на всех рейсах S7 Airlines и авиакомпаний-партнеров без ограничений по дате перелета, уточнили в пресс-службе перевозчика. В случае возврата приобретенных авиабилетов будет взиматься только сервисный сбор.