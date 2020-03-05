«Аэрофлот» приостановил рейсы в Гонконг

Ранее сегодня, 5 марта, генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев рассказал о «больших» убытках авиакомпании из-за распространения коронавируса. Отвечая на вопрос, планирует ли «Аэрофлот» полностью приостановить полеты в Китай из-за снижения спроса, Савельев сказал, что «все значительно сложнее». Он добавил, что отмена рейсов в Китай «не решает проблему изоляции от потенциальных носителей вируса», так как у туристов есть возможности прилететь в Россию транзитом через другие страны.