«Аэрофлот» приостановил рейсы в Гонконг
«Аэрофлот» временно приостанавливает авиасообщение с Гонконгом, говорится на сайте перевозчика. Из Москвы рейсы в Гонконг будут выполняться до 7 марта, а из Гонконга в Москву – до 8 марта включительно. Пассажиры с билетами, купленными не позднее 5 марта, могут их сдать или изменить дату вылета без дополнительной платы.
Ранее сегодня, 5 марта, генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев рассказал о «больших» убытках авиакомпании из-за распространения коронавируса. Отвечая на вопрос, планирует ли «Аэрофлот» полностью приостановить полеты в Китай из-за снижения спроса, Савельев сказал, что «все значительно сложнее». Он добавил, что отмена рейсов в Китай «не решает проблему изоляции от потенциальных носителей вируса», так как у туристов есть возможности прилететь в Россию транзитом через другие страны.
В конце января из-за эпидемии коронавируса Россия приостановила ввозные чартерные рейсы в Китай. С 1 февраля Москва ограничила регулярное авиасообщение. Сейчас регулярные рейсы в Китай осуществляет только «Аэрофлот» через специально оборудованный терминал F аэропорта «Шереметьево».