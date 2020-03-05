«Аэрофлот» оценил убытки от коронавируса как «большие»
Отвечая на вопрос, планирует ли «Аэрофлот» полностью приостановить полеты в Китай из-за снижения спроса, Савельев сказал, что «все значительно сложнее». По его словам, авиакомпания не может просто так отказаться от маршрута, так как потеряет слоты, а Китай является одним из ключевых активов авиакомпании. «Слоты — очень дорогой и ценный актив, мы владеем ими во многих случаях исторически. Если мы их потеряем, их очень быстро перепродадут», — пояснил Савельев. Он также добавил, что отмена рейсов в Китай «не решает проблему изоляции от потенциальных носителей вируса», так как у туристов есть возможности прилететь в Россию транзитом через другие страны.
В конце января из-за эпидемии коронавируса Россия приостановила ввозные чартерные рейсы в Китай. С 1 февраля Москва ограничила регулярное авиасообщение. Сейчас регулярные рейсы в Китай осуществляет только «Аэрофлот». Рейсы из Китая принимает специально оборудованный терминал F аэропорта «Шереметьево». Также известно, что из-за снижения спроса авиакомпания думает о сокращении рейсов в Италию, где тоже наблюдается вспышка коронавируса. Из-за падения спроса количество рейсов в Италию уже сократила авиакомпания «Победа» («дочка» «Аэрофлота»).