Авиакомпании более чем в три раза увеличили оценку потерь от коронавируса
Из-за ограничений, которые вводятся из-за коронавируса, авиакомпании во всем мире могут недополучить около $113 млрд прибыли в 2020 г., подсчитала Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA, данные приводит издание Financial Times). Это связано с тем, что авиаперевозчики вынуждены сокращать количество рейсов.
Две недели назад IATA прогнозировала потери авиаотрасли в размере $30 млрд. Но с тех пор вирус сильно распространился за пределами Китая, поэтому прогноз был пересмотрен, пояснила ассоциация. IATA призвала власти разных стран по возможности оказать помощь авиакомпаниям.
Ранее сегодня стало известно, что немецкий авиаконцерн Lufthansa, включающий в себя также авиакомпании Swiss, Brussels Airlines и Austrian Airlines, выведет из эксплуатации 150 самолетов из-за вспышки коронавируса (это почти пятая часть всего авиапарка Lufthansa Group). Британская авиакомпания Flybe объявила о банкротстве, не справившись с трудной экономической ситуацией из-за инфекции. Котировки норвежской бюджетной авиакомпании Norwegian Air Shuttle упали на 6,5%, приблизившись к одиннадцатилетнему минимуму. Авиакомпания S7 временно ввела бесплатный возврат всех авиабилетов, купленных с 5 марта по 10 апреля. Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил о больших потерях компании от коронавируса.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 79 странах. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 95 000 человек, более 3000 скончались.