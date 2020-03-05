Авиакомпании более чем в три раза увеличили оценку потерь от коронавируса

Ранее сегодня стало известно, что немецкий авиаконцерн Lufthansa, включающий в себя также авиакомпании Swiss, Brussels Airlines и Austrian Airlines, выведет из эксплуатации 150 самолетов из-за вспышки коронавируса (это почти пятая часть всего авиапарка Lufthansa Group). Британская авиакомпания Flybe объявила о банкротстве, не справившись с трудной экономической ситуацией из-за инфекции. Котировки норвежской бюджетной авиакомпании Norwegian Air Shuttle упали на 6,5%, приблизившись к одиннадцатилетнему минимуму. Авиакомпания S7 временно ввела бесплатный возврат всех авиабилетов, купленных с 5 марта по 10 апреля. Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил о больших потерях компании от коронавируса.