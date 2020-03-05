Lufthansa из-за коронавируса выведет из эксплуатации 150 самолетов

Немецкий авиаконцерн Lufthansa, включающий в себя также авиакомпании Swiss, Brussels Airlines и Austrian Airlines, выведет из эксплуатации 150 самолетов из-за вспышки коронавируса нового типа. Об этом Reuters рассказали источники, а затем подтвердил представитель Lufthansa. «Мы динамично корректируем наши планы с учетом чрезвычайных обстоятельств», – сказал он.