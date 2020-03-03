«Победа» сократит частоту полетов в Италию

В марте рейсы из Москвы в Бергамо будут выполнятся по расписанию только по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям. В Тревизо и Римини – по субботам, в Рим – по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям, в Пизу – по воскресеньям. Изменения в расписании на апрель уточняются, рассказали в пресс-службе «Победы».