«Победа» сократит частоту полетов в Италию
Авиакомпания «Победа» (дочернее предприятие «Аэрофлота») объявила о сокращении на 40% частоты полетов в Италию из-за падения спроса, говорится в сообщении авиаперевозчика. Речь идет о рейсах из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо до конца апреля 2020 г.
В марте рейсы из Москвы в Бергамо будут выполнятся по расписанию только по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям. В Тревизо и Римини – по субботам, в Рим – по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям, в Пизу – по воскресеньям. Изменения в расписании на апрель уточняются, рассказали в пресс-службе «Победы».
В конце февраля Ростуризм рекомендовал туроператорам «до нормализации эпидемиологической обстановки» приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за участившихся случаев заражения коронавирусом в этих странах.