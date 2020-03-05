РЖД первой в России разместила «зеленые» бонды в швейцарских франках

РЖД размещает «зеленые» евробонды на 250 млн швейцарских франков с купоном 0,84%, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах. РЖД стала первой в России компанией – эмитентом «зеленых» облигаций во франках, сказал «Ведомостям» глава JP Morgan в России Ян Тавровский. Ставка купона в 0,84% – самая низкая для российских эмитентов еврооблигаций, не только во франках, но и в других валютах, таких как евро или доллары. «Компании удалось удачно разместить бонды, несмотря на сложную ситуацию на рынке», – отметил он. JP Motgan – один из организаторов размещения.