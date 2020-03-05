РЖД первой в России разместила «зеленые» бонды в швейцарских франках
РЖД размещает «зеленые» евробонды на 250 млн швейцарских франков с купоном 0,84%, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах. РЖД стала первой в России компанией – эмитентом «зеленых» облигаций во франках, сказал «Ведомостям» глава JP Morgan в России Ян Тавровский. Ставка купона в 0,84% – самая низкая для российских эмитентов еврооблигаций, не только во франках, но и в других валютах, таких как евро или доллары. «Компании удалось удачно разместить бонды, несмотря на сложную ситуацию на рынке», – отметил он. JP Motgan – один из организаторов размещения.
В прошлом году РЖД уже размещала «зеленые» еврооблигации, став первой российской компанией, предложившей рынку этот инструмент. Она разместила 8-летние «зеленые» евробонды на 500 млн евро с доходностью 2,2%.
Поступления от размещений «зеленых» выпусков РЖД планирует использовать для финансирования приемлемых «зеленых» проектов, в числе которых – приобретение электровозов или электричек, отмечает «Интерфакс». Среди примеров в материалах к сделке, в частности, приводятся скоростные электропоезда «Ласточка».