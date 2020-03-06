«Магнит» может перевести часть штаб-квартиры в Москву

«Магнит» изучает возможность открыть крупный офис в Москве, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По информации двух источников на рынке недвижимости, компания может перевести из Краснодара в столицу часть своей штаб-квартиры. Сеть рассчитывает арендовать помещение площадью 5000 кв. м по ставке 14 000 – 16 000 руб. за 1 кв. м в год, уточнил один из источников.