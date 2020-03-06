«Магнит» может перевести часть штаб-квартиры в Москву
«Магнит» изучает возможность открыть крупный офис в Москве, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По информации двух источников на рынке недвижимости, компания может перевести из Краснодара в столицу часть своей штаб-квартиры. Сеть рассчитывает арендовать помещение площадью 5000 кв. м по ставке 14 000 – 16 000 руб. за 1 кв. м в год, уточнил один из источников.
Возможность переноса части штаб-квартиры «Магнита», базирующегося в Краснодаре, предположительно связана с тем, что сейчас основным акционером ритейлера является ВТБ, отмечают источники. В 2018 г. банк купил 29,1% акций «Магнита» у основателя компании Сергея Галицкого за 138 млрд руб. Затем часть пакета (11,8%) была продана группе Marathon. После сделки ВТБ сменил весь топ-менеджмент «Магнита», который, по словам источников, не стремится ехать в Краснодар.
В пресс-службе ритейлера изданию заявили, что действительно смотрели помещения для офиса в Центральном округе, но сейчас этот вопрос отложен на неопределенное время.
В пресс-службе «Магнита» «Ведомостям» заявили, что ритейлер не планирует переводить свой бизнес и центральный офис в Москву. «В настоящее время "Магнит" не рассматривает перенос части функций центрального офиса в Москву», – добавили в пресс-службе. Компания продолжит вести свою операционную деятельность из Краснодара, где была основана 26 лет назад, уточнили в «Магните».
Общая выручка «Магнита» за 2019 г. выросла на 10,6% по сравнению с 2018 г. и составила 1,368 трлн руб. Валовая прибыль в отчетном периоде составила 312 млрд руб.