«Магнит» станет тестовой площадкой для системы маркировки товаров

Система «Честный знак» позволяет прослеживать путь товаров от производства до прилавка. Маркировка уже обязательна для изделий из меха (шуб), табачной продукции и лекарств из списка семи высокозатратных нозологий. С 1 марта должна начаться обязательная маркировка обуви, до конца 2020 г. – остальных лекарств, альтернативной табачной продукции (сигары, кальянный и трубочный табаки и др.), фотоаппаратов, шин, духов и туалетной воды. С маркировкой молочной продукции, велосипедов и инвалидных колясок ведутся эксперименты. Точные даты старта обязательной маркировки для них пока не установлены.