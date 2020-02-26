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«Магнит» станет тестовой площадкой для системы маркировки товаров

Это поможет снизить затраты других участников рынка на ее внедрение
Ксения Вирченко Екатерина Бурлакова
«Магнит» станет площадкой для тестирования маркировки товаров «Честный знак». /Максим Стулов / Ведомости

Второй по выручке российский ритейлер – «Магнит» станет площадкой для тестирования маркировки товаров «Честный знак». Об этом «Ведомостям» рассказали заместитель гендиректора оператора системы маркировки – Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов и представитель «Магнита».

Система «Честный знак» позволяет прослеживать путь товаров от производства до прилавка. Маркировка уже обязательна для изделий из меха (шуб), табачной продукции и лекарств из списка семи высокозатратных нозологий. С 1 марта должна начаться обязательная маркировка обуви, до конца 2020 г. – остальных лекарств, альтернативной табачной продукции (сигары, кальянный и трубочный табаки и др.), фотоаппаратов, шин, духов и туалетной воды. С маркировкой молочной продукции, велосипедов и инвалидных колясок ведутся эксперименты. Точные даты старта обязательной маркировки для них пока не установлены.

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